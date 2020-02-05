أعلن المكتب الاعلامي في ​وزارة البيئة​ انه "إثر تبلغ وزارة البيئة عبر ​وحدة الانقاذ البحري​ بحصول تلوث ناتج عن تسرّب الفيول اويل في ​معمل الزوق​ الحراري وفي موقعين محاذيين له في البحر بسبب عطل طرأ على إحدى الوصلات في المعمل في خلال تفريغ باخرة حمولتها من الفيول ، تحرّكت الوزارة بتوجيهات من الوزير دميانوس قطّار عبر فريق عمل لجنة التلوث ​النفط​ي لمعاينة موقع التلوث ومتابعة عمليات التنظيف بالتعاون مع ​الدفاع المدني​ و​قيادة الجيش​ ومؤسسة كهرباء لبنان/معمل ​الذوق​ الحراري، حيث جرى وضع الأسس الواجب اعتمادها لضبط التلوث واحتوائه وإجراء عمليات التنظيف"، موضحاً ان "فريق لجنة التلوث النفطي تابع عملية إحتواء التلوّث وإزالة التسرّبات النفطية التي تتم من قبل قيادة الجيش والدفاع المدني بالاعتماد على العمليات الفيزيائية لسحب الفيول من البحر بشكل اساسي وتجنّب استخدام المشتقات والمواد الكيميائية لما قد ينتج عنها من آثار بيئية سلبية بحيث يحتاج استعمالها إلى إجراءات وظروف محددة لضمان فعاليتها"، مؤكداً أنه "سيتم العمل على تنظيف الصخور الملوّثة بالنفط بإستخدام الضغط العالي مع ​المياه​، وستستمر عملية المراقبة من قبل الوزارة حتى انتهاء كافة الأعمال اضافة الى متابعة عملية التخلص من ​النفايات​ الناتجة عنها بما يتلاءم مع شروط الإدارة البيئية السليمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة عن التلوث: سننظف الصخور الملوّثة بالنفط بإستخدام الضغط العالي مع المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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