أوساط إستغربت كمّية ونوعية التسريب للمعلومات من السراي

استغربت اوساط ​صحفية​ كمّية ونوعية التسريب للمعلومات من ​السراي الحكومي​، خاصة بعد انتشار مسودة ​البيان الوزاري​ وورقة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بالاضافة الى مسائل اخرى. ولاحظت المصادر ان الوضع مشابه في احدى الوزارات السيادية. إضغط للمزيد

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