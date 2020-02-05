مسؤول ليبي: لدينا شعور كبير أن غسان سلامة متواطئ مع الإمارات وحفتر

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة في ​ليبيا​ بالقاسم عبد الكريم دبرز، في حديث له "​المجتمع الدولي​ و البعثة الأممية في ليبيا إلى تحديد ومعاقبة الشخص المتعنت الذي رفض التوقيع على وقف ​إطلاق نار​"، موضحاً أنه "هل يتساوى من وقع على وقف ​إطلاق النار​، مع الجهة الاخيرة المرتهنة للإمارات الذي رفض التوقيع، كذلك لا يوجد وجه مقارنة، ومن حق ​حكومة​ الوفاق الشرعية أن تستورد وتتعاون مع من تشاء، ولا يحق لمتمرد على الشرعية ان يقود انقلاب ​عسكري​ مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع حتى لا تعم هذه النجاحات وتطالها في نفيها ك​الإمارات​"، معبراً عن "شعوره بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا ​غسان سلامة​ يميل في مواقفه إلى حفتر كما إلى دولة الإمارات، والمجلس الأعلى للدولة لديه شعور كبير جداً أن سلامة متواطئ مع الإمارات وتابعها حفتر ومواقفه منحازة لهم وأصبح هذا يتأكد يوما عن يوم وسبق أن حدث ذلك مع سابقه وهو ليون كان مرتش من الإمارات وتم تغييره".