الحكومة اليمنية: مقتل خبراء من حزب الله وإيران في اليمن

أعلن وزير الإعلام في ​الحكومة اليمنية​ ​معمر الإرياني​، بسقوط قتلى بين خبراء من ​إيران​ و"​حزب الله​" في جبهات القتال باليمن في الآونة الأخيرة.

ولفت الارياني في حديث لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الى أن "القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده السعودية، سطرت ملاحم بطولية، وخاضت معارك وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء".

وشدد الإرياني على أن "قوات جماعة "أنصار الله"، المسيطرة على العاصمة صنعاء، تكبدت جراء تلك المواجهات مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران"، مشيرا إلى أن "هذه المعارك لا تزال مستمرة والحوثيين يتكتّمون عن خسائرهم الحقيقية".