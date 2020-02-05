حكومة فنزويلا تدين "التهديدات الحادة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب

دانت ​الحكومة​ الفنزويلية خطاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاه ​فنزويلا​، ووصفت حديثه بـ"التهديدات الحادة". وكان ترامب قد أعلن خلال خطابه السنوي أمام ​الكونغرس​ الأمريكي، أن ​الولايات المتحدة​ "تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، وهو حاكم غير شرعي، وطاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نصّبت زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ رئيساً للبلاد بظل حكم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

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