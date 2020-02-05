الدفاع الاسرائيلية: تضييق منطقة الصيد البحري بغزة ردا على القصف الفلسطيني

أعلن مكتب تنسيق ​الحكومة​ في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية، أن "منطقة ​الصيد​ البحري ستتقلص من 15 حتى 10 أميال بحرية"، مشيراً إلى أن "القرار اتخذ بعد مشاورات أمنية في ظل استمرار إطلاق ​صواريخ​ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يأتي بهدف إجبار ​حركة حماس​ المسيطرة في القطاع على تحمل المسؤولية عن القصف المتواصل".

هذا وكانت إسرائيل قد قررت العام الماضي توسيع منطقة الصيد البحري في غزة حتى 15 ميلا بحريا، على خلفية أنباء عن توصلها إلى اتفاق تهدئة مؤقت مع حركة حماس، غير أن هذا القرار تم التراجع عنه غير مرة في ظل تصعيد التوترات بين الجهتين.