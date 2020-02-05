بارزاني: ندعم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحظى بقبول العراقيين

أكد رئيس كردستان ​العراق​ نيجرفان بارزاني، أثناء لقائه سفير ​فرنسا​ لدى العراق برونو أوبرت، "دعم الإقليم وتعاونه مع أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحظى بتأييد العراقيين، وذلك بهدف إرساء ​الأمن​ والاستقرار في البلاد"، مشيراً الى ان "المحاولات لتحقيق حوار مشترك بين ​بغداد​ و​أربيل​، لحل المشكلات مستمرة"، مشدداً على "ضرورة تعاون ​المجتمع الدولي​ و​حكومة​ العراق، والدول الحليفة، بهدف مواجهة خطر عودة داعش، ووضع آلية لبقاء قوات التحالف"، شاكراً فرنسا على "مساعداتها لمنطقة ​سنجار​، وتعاونها في تعزيز العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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