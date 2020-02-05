الرئيس الصيني: تدابير مكافحة فيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية

أعلن الرئيس ​الصين​ي، ​شي جين بينغ​، بأن الإجراءات التي اتخذتها ​السلطات الصينية​ لمنع انتشار الفيروس التاجي والسيطرة عليه تحقق نتائج إيجابية.

ونقل مجلس ​الدولة​ الصيني كلمة الرئيس في بيان، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكمبودي هونغ سين، أكد فيه أن "​الحكومة الصينية​ والشعب الصيني يبذلون قصارى جهدهما لمكافحة انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من ​فيروس كورونا​. لقد اتخذنا أكثر التدابير الوقائية للسيطرة الشاملة وبكل مسؤولية، تجاه شعبنا و​المجتمع الدولي​"، مؤكداً أن التدابير" تسفر بالفعل عن نتائج إيجابية".

ولفت الرئيس الصيني إلى أن الصين "تتمتع بالثقة والقدرة على الانتصار في المعركة ضد انتشار المرض، سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، والتمسك بمبادئ الانفتاح والشفافية، وبذل جهود مشتركة فعالة لمكافحة تفشي المرض، وضمان أمن ​الصحة العامة​".