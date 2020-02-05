مدير الخارجية للمجلس السيادي بالسودان يستقيل بعد لقاء البرهان نتانياهو

قدم مدير إدارة ​السياسة​ الخارجية بالمجلس السيادي ​السوداني​ رشاد فراج الطيب، استقالته لرئيس المجلس احتجاجاً على لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ بعنتبي في يوغندا مؤخراً

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