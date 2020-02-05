أعلن ​وزير النقل​ التركي عن عدم وجود إصابات جراء انشطار ال​طائرة​ التركية بمطار ​إسطنبول​، وقد لفتت سلطات الطيران المدني التركية إلى تعليق العمل في مطار صبيحة غوكشن بسبب الحادثة. يأتي ذلك يعد أن خرجت طائرة عن مسارها وانشطارها إلى نصفين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل التركي: لا إصابات في انشطار الطائرة التركية بمطار إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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