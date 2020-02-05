الخطوط الجوية القطرية تسعى لشراء 49% في رواند إير وتتطلع لحصة أكبر في لاتام

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ​أكبر الباكر​، "إجراء محادثات لشراء 49 في المئة من أسهم ملكية شركة الطيران الأفريقية رواند إير، وان الشركة مهتمة بمضاعفة حيازتها في مجموعة لاتام إيرلاينز إلى 20 في المئة". يذكر ان الخطوط القطرية مملوكة للدولة وتحوز بالفعل حصصا في "إنترناشونال إيرلاينز جروب" الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وخطوط جنوب ​الصين​ وكاثاي باسيفيك ولاتام.

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