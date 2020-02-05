أعتبرت السفارة الإسرائيلية في مصر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي نود أن نوضح ان إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر وإثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال، وهي دائماً تدعم بالقيام بالمفواضات المباشرة وبالحوار بين البلدين، وان يتم الوصول الى حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأميركية وصندوق النقد الدولي".
هذا وأعلنت مصر في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط الحالي لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإسرائيلية في مصر: لا نساهم ببناء سد النهضة بأي شكل من الأشكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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