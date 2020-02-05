السفارة الإسرائيلية في مصر: لا نساهم ببناء سد النهضة بأي شكل من الأشكال

أعتبرت ​السفارة​ ال​إسرائيل​ية في مصر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل في مشروع بناء ​سد النهضة​ الإثيوبي نود أن نوضح ان إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر و​إثيوبيا​، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال، وهي دائماً تدعم بالقيام بالمفواضات المباشرة وبالحوار بين البلدين، وان يتم الوصول الى حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأميركية و​صندوق النقد الدولي​".

هذا وأعلنت مصر في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا و​السودان​ حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط الحالي لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.