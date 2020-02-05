أعلن وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أن "كل ما ينشر عن ان هناك إصابة لبناني بفيروس الكورونا هو غير صحيح"، مشددا على أن "الطالب اللبناني القادم من ​الصين​ بصحة جيدة، وأرجو توخي الحذر في نشر أي خبر عن الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن: كل ما يشاع عن اصابة لبناني بـ"كورونا" غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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