شكرا لقرائتكم خبر عن جابر نصار و إبراهيم أبو كيلة يشاركان فى عزاء الصحفيين زكية هداية وأحمد المنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل عزاء الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وبعض أعضاء مجلس النقابة . شارك فى مراسم العزاء ، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق و إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس النقابة السابق و محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال .

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