شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يطلق حملة "الصحة مسئولية" لكيفية الوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حمله توعية بعنوان "الصحة مسئولية" لكيفية الوقاية من "فيروس كورنا" بجميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة بكل محافظة، بالتنسيق مع أمانات الصحة وأمانة التواصل المجتمعى وأمانة المواطنة والعمل الجماهيرى والتدريب والتثقيف.

وأضاف الحزب فى بيان صدر له اليوم، أن انطلاق الحملة فى يومها الاول لم يكن نقطة نهابة وإنما كان بداية للوصول لجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الحملة لا تهدف الحماية الوقائية فقط ولكنها تهدف لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والاكاذيب.واكد الحزب أن الحملة سيتم تطبيقها فى المحافظات بشكل تنظيمى من اجل أن تضم اكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدا أن الدعوة ستكون عامة لجميع المواطنين ولا تقتصر على اعضاء الحزب فقط.

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كان الدكتور احمد غندور، رئيس قسم طب المجتمع "الوقائى” جامعة حلوان، قال إن هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروسات بشكل عام، ومنها الكورونا بشكل خاص بصدد الأزمة الخالية، مؤكدا أن مصر ليس بها أى حالة مصابة بالفيروس، ولكن الحديث عن الإجراءات الوقائية بشكل عام، لزيادة الوعى ونشر ثقافة الحد من انتشار الفيروسات بشكل عام.

وأوضح الغندور، خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أن هناك عادات سلبية منتشرة فى المجتمع وبمثابة العرف لابد من القضاء عليها لمنع انتشار العدوى وانتقال الفيروس بين المواطنين، تتمثل هذه العادات فى المصافحة باليد ثم العناق، وتبادل القبلات، كل هذا يمكن أن يتسبب فى نقل العدوى بين الإنسان.