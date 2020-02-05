محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4860 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1929 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و89 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و19 دراجة نارية مخالفة، و35 مخالفة "موقف عشوائي"، و34 مخالفة شروط الترخيص، و138 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها 138 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.. جهود الإدارة العامة للمرور خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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