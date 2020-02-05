بنسبة 88.5%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- راي محمود:

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة، بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.

ومن جانبه، أوضح علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102ألف و325 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 101 ألف و101 طالب وطالبة.