بابا الفاتيكان يدعو صندوق النقد إلى تخفيف عبء ديون الدول الأكثر فقرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، رئيس صندوق النقد الدولي والعديد من وزراء المالية، على المساعدة في تخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقرا، داعيًا إلى "بنية مالية جديدة" لضمان العدالة الاجتماعية.

وظهر فرنسيس بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء في مؤتمر يستضيفه الفاتيكان بشأن الاقتصاد العالمي، كان من بين المشاركين فيه، رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزير المالية الفرنسي برونو لومير ووزير المالية الأرجنتيني مارتن جوزمان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فرنسيس قوله "يجب أن نساعد الدول النامية على تحقيق القدرة على تحمل الديون، من خلال سياسات منسقة تمول الديون وتعيد جدولة الديون، من أجل إيجاد حل للبلدان المثقلة بالديون وتخفيف معاناة الناس".

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وأضاف فرنسيس "يجب أن تتذكروا مسؤوليتكم لمساعدة الدول الأكثر فقرا".

كما حث البابا المسؤولين الدوليين الذين حضروا المؤتمر على التصدي لتغير المناخ .

وقبيل تصريحات البابا، قال جوزمان لوكالة "بلومبرج نيوز" إن بلاده ستطلب مزيدا من الوقت لسداد خط الائتمان القياسي البالغ 56 مليار دولار الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي. وقال جوزمان إنه يتعاون مع جورجيفا لحل أزمة ديون البلاد.