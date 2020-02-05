الصحة العالمية: اكتشاف علاج فيروس كورونا ليس وشيكًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

نفت منظمة الصحة العالمية، ما يتم تداوله حول الاقتراب من تحقيق إنجازات في تطوير لقاحات أو علاجات للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وزادت مؤسسة "بيل آند ميليندا جيتس فاونديشن" مما تتعهد بتقديمه من تبرعات لمكافحة تفشي المرض إلى ما يصل إلى 100 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وظهرت في مقاطعة هوبى الصينية التي يقطنها 60 مليون نسمة، حيث يتركز المرض، مشاهد من الفوضى واليأس فيما يتعامل السكان مع أكبر حجر صحي في العالم الحديث على الإطلاق.

وقالت الصين إنها ستخفض بعض الرسوم والضرائب على الشركات التي تكافح انتشار المرض، في حين أعلنت هونج كونج عن خطط لنقل المسافرين القادمين من البر الرئيسي إلى الحجر الصحي. وظل الآلاف، في تلك الأثناء، عالقين على متن سفن سياحية.

وبلغت أعداد الوفيات في الصين بسبب الفيروس 490 حالة وفاة، وتم تأكيد إصابة 24 ألف و 324 شخصا، بينها 3219 حالة خطيرة.