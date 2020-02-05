الاتحاد الأوروبي يبحث مع المسؤولين الأمريكيين قضايا السياسة الخارجية

أعلن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم غدا الخميس بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق يومين، يبحث خلالها مع المسؤولين الأمريكيين العديد من قضايا السياسة الخارجية، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

وقال المكتب، في بيان أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - إنه من المقرر أن يلتقي بوريل

في واشنطن بكل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي وجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين .. مشيرا إلى أن المحادثات تتيح فرصة لتعميق الحوار الأوروبي – الأمريكي بشأن قضايا السياسة الخارجية.جاء في البيان انه "سيتم التركيز على طرق تعزيز التعاون عبر الأطلسي والبحث عن حلول مشتركة تستند إلى الالتزام بالتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد".ومن المنتظر أن يبحث المسؤول الأوروبي مع المسؤولين الأمريكيين العديد من قضايا السياسة الخارجية خاصة الخلافية منها مثل الملف النووي الإيراني ومخطط السلام في الشرق الأوسط أو ما بات يُعرف بـ"صفقة القرن"، والتوتر في منطقة الخليج.وتأتي زيارة بوريل إلى واشنطن في إطار تحركاته الدولية المكثفة لبحث كيفية مساهمة بروكسل في حل النزاعات العالمية ومواجهة التصرفات الانعزالية لبعض القوى الكبرى.



