بوتين يوجه بسحب تراخيص الصيدليات التي ترفع أسعار مضاد الفيروسات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسحب التراخيص من الصيدليات التي رفعت أسعار الأدوية المضادة للفيروسات والكمامات الطبية، وفقاً لروسيا اليوم.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة يوم الأربعاء: "يجب سحب التراخيصمنها (الصيدليات)، وهذا كل شيء مقابل هذا الفعل.. (لمن) قرر التكسب".
وأضاف بوتين: "ببساطة يجب أخذ قرار ضد كل مؤسسة (تقوم بهذه الفعلة)، وهذاكل شيء، حتى لا يتحول ذلك إلى عادة".
وقد أبلغت تاتيانا غوليكوفا نائب رئيس الوزراء، الرئيس الروسي، عن مشكلة رفع الأسعار، لدى بعض سلاسل الصيدليات داخل روسيا، مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار الكمامات الطبية والأدوية بلغت في بعض المناطق 100 ضعف.
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