الرئيس الصيني: حققنا نتائج إيجابية في مكافحة فيروس كورونا

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار الفيروس التاجي والسيطرة عليه تحقق نتائج إيجابية.

ونقل مجلس الدولة الصيني كلمة الرئيس في بيان، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكمبودي هونغ سين، وجاء فيها: "حاليا، تبذل الحكومة الصينية والشعب الصيني قصارى جهدهما لمكافحة انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس

كورونا. لقد اتخذ الحزب الشيوعي الصيني وحكومتنا أكثر التدابير الوقائية للسيطرة الشاملة وبكل مسؤولية، تجاه شعبنا والمجتمع الدولي"، مضيفا أن التدابير" تسفر بالفعل عن نتائج إيجابية".وتابع الرئيس الصيني "تتمتع الصين بالثقة والقدرة على الانتصار في المعركة ضد انتشار المرض، سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، والتمسك بمبادئ الانفتاح والشفافية، وبذل جهود مشتركة فعالة لمكافحة تفشي المرض، وضمان أمن الصحة العامة على الصعيدين العالمي والإقليمي".

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وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأفادت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 شخصا فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 24324 حالة.

وفقاً لـ"سبوتنك".