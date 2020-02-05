السر وراء إجلاء روسيا مواطنيها من الصين بطائرات عسكرية

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن سبب استخدام روسيا طائرات عسكرية في إجلاء المواطنين الروس عن ووهان الصينية، هو أن العملية إنسانية.
وقالت غوليكوفا اليوم الأربعاء: "إجلاء مواطنينا عن مدينة ووهان في مقاطعة هوبي، هو عملية إنسانية. نحن لا نتخلى عن مواطنينا وأعتقد أنه من المهم جدا، أنيفكر كل مواطن بهذا الشكل".
وأبلغت غوليكوفا الرئيس فلاديمير بوتين بأن بعض الصيدليات في عدة مناطق روسية، رفعت أسعار المنتجات التي تبيعها للمواطنين، وهو ما دفع سلطات هذه المناطق، للاتصال بهيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية للمساعدة في ضبط أسعار الأدوية ومواد
الرئيس بوتين، كلّف باتخاذ تدابير رادعة ضد كل من تسول له نفسه التربح، وإلغاء تراخيص تلك الصيدليات التي كشفت فيها عن زيادة أسعار الأدوية ومواد العلاج.
من جانبه، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا اتخذت تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس كورونا، ويجري ذلك بإشراف الرئيس بوتين، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".
وفقاً لروسيا اليوم.
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