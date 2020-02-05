مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في الخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال الوزارة إن "الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما) استشهد برصاصة اخترقت قلبه

في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن الأطباء في مستشفى الخليل الحكومي قولهم، إن "الفتى وصل إلى قسم الطوارئ

بالمستشفى وهو مصاب برصاصة في الصدر، وقد حاول الأطباء جاهدين إنعاشه، لكن إصابته أدت إلى استشهاده".

وكانت مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، قام خلالها الشبان برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل الحداد.