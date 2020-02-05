عباس سيقدم لمجلس الأمن مشروع قرار ضد خطة ترامب للسلام

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك الاثنين حيث سيقدم، الثلاثاء، لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القرار، الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن، سيتضمن رفض خطة ترامب التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني".

وأضاف رأفت "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار، فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند متحدون من أجل السلام". وتابع "نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب".

من جانبه، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الرئيس عباس "سيصل إلى نيويورك الاثنين المقبل وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".

وأوضح أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب أندونيسيا، سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، أعضاء مجلس الأمن الدولي ال14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر غد الخميس.