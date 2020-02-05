الاتحاد الأوروبي يضع إجراءات صارمة للانضمام إلى عضويته

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إجراءات صارمة أمام المترشحين الجدد لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المشروع، قد "يتم تعليق (مفاوضات الانضمام) في بعض المجالات، أو وقفها كليا في حال كانت التحديات (التي تواجهها العملية) جدية".

ويمكن "إعادة فتح" الفصول التي جرى الانتهاء منها، أو "إعادة ضبطها".

يهدف النص إلى إزالة تحفظات فرنسا التي أعاقت فتح مفاوضات مع ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا في وقت كانت هاتان الدولتان تستوفيان معايير العضوية السارية.

وعلاوة على شمال مقدونيا وألبانيا، تتطلع أربع دول في غرب البلقان، هي: البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود وصربيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولا يدخل مقترح المفوضية تعديلات على قواعد الانضمام. غير أنّ النقطة الرئيسة ضمنه والمعنونة "تعزيز عملية الانضمام: منظور أوروبي ذو مصداقية لغرب البلقان"، يعرّف الانضمام بأنّه يقوم على الأهلية ويخضع لشروط.

ويشير النص إلى أنّ على دولة مرشحة أن تظهر أنّ ترشحها "ليس تلقائياً وعليه أن يعكس خيارا مجتمعيا فعالا من جانبها من أجل بلوغ واحترام أرفع المعايير والقيم الأوروبية".

ويشدد النص على أنّ "التزام الدول الأعضاء بناء مستقبل مشترك مع (دول) غرب البلقان بصفتها أعضاء كاملة العضوية ضمن الاتحاد هو مسعى سياسي مهم لا يختزل ببعده التقني".