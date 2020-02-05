فيديو.. تحطم طائرة ركاب خلال هبوطها في إسطنبول

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، اليوم الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، من دون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة «بيغاسوس» الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في إسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة «سي إن إن تورك».

وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

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