استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينياً اشتشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان «استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد(17 عاما) برصاصة حي اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل».

وأظهرت لقطات فيديو شباناً وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

ولم يصدر بعد بيان من الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملابسات مقتل الحداد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الشبان والاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الرئيس الأميركي عن صفقة القرن الشهر الماضي.

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