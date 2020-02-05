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مزارعون إسبان ينظمون مظاهرة بالجرارات احتجاجاً على انخفاض الأسعار

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تظاهر المئات من المزارعين الإسبان احتجاجاً على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وذلك بقيادة جراراتهم إلى وزارة الزراعة في مدريد اليوم الأربعاء.

ويرى المزارعون أن سبل معيشتهم في خطر وطالبوا الحكومة بضرورة وضع محنتهم في مقدمة أولوياتها.

وخلال المظاهرة، حمل المزارعون ملصقات ولافتات كتبوا عليها "هيا ننقذ المزارعين" و"من سيعطيكم الطعام غداً؟".

وكان المزارعون قد تظاهروا مؤخراً في مدن إسبانية أخرى ، في مظاهرات نظمتها منظمة "يو بي ايه" وهي منظمة تمثل مصالح المزارع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

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ووجه المزارعون غضبهم صوب ست سلاسل تجارية في إسبانيا قالوا إنها تسيطر بشكل غير قانوني على السوق وتستغل سلطتها للضغط من أجل خفض الأسعار.

وحذر المتظاهرون من تنظيم إضراب عام إذا لم يتم التوصل إلى حلول سريعاً.

ويحاول رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشير أن يبدى التضامن مع المتظاهرين وكتب على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عازمة على مساعدة المزارعين وأنها "لن تغض الطرف".

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