روسيا تصنع صاروخاً فريداً من نوعه يمكن استخدامه عدة مرات

يعمل الخبراء الروس في مؤسسة الأبحاث الواعدة على تصنيع وإنتاج صاروخ لا مثيل له في العالم أطلق عليه اسم "كريلو-إس في".

وبإمكان صاروخ "كريلو-إس في" العودة إلى الأرض بعد إطلاقه ليستخدم مرة ثانية وثالثة ورابعة حيث يتميز بسرعته الهائلة والتي ستبلغ 6 ماخ /أي 6 أمثال سرعة الصوت تقريباً/ وطوله 7 أمتار وقطره 0.8 متر.

وسيبدأ العمل في مشروع صنع الصاروخ الفريد من نوعه في النصف الأول من العام الجاري على أن يتم إطلاق النموذج التجريبي منه في عام 2023، حيث سيستخدم لوضع الأقمار الصناعية في مواقعها المدارية الخاصة بها في الفضاء ومن ثم العودة إلى الأرض ليقوم مرات عديدة أخرى بنفس العمل.