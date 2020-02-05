ارتفاع حصيلة انهيار جليدي في تركيا إلى 33 قتيلاً

قالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، اليوم الأربعاء، إن 33 شخصاً لقوا حتفهم في انهيار جليدي ثان في شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني.

وأضافت الإدارة أن 53 شخصاً أصيبوا بجروح.

وكان قد قُتل 21 شخصًا على الأقل، اليوم الأربعاء، في انهيار ثلجي على عشرات من رجال الإنقاذ الذين أرسلوا بعد انهيار أول في الموقع نفسه في شرق تركيا، وفق السلطات المحلية.

وقال حاكم محافظة فان، حيث وقعت الكارثة، إنه تم العثور على جثث 12 من رجال الإنقاذ وتسعة مدنيين. تدخل رجال الإنقاذ بحثاً عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه في اليوم السابق.