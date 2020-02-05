شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على موقع جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً تجاه موقع في مدينة خانيونس جنوباً، ثم عاودت طائرات حربية قصفه بـ 4 صواريخ. وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف. ويأتي هذا القصف بعدما زعم الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال تغير على جنوب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.