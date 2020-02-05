معدل الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين يبلغ 2,1%

أكد مصدر في اللجنة الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن معدل الوفيات في الصين، بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد، يبلغ 2,1%.

ويعني ذلك وفاة شخص واحد من بين كل 50 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقال جياو ياهو من اللجنة الصحية، في تصريح في العاصمة بكين، إن معدل الوفاة جراء الفيروس يزداد بشكل ملحوظ في مدينة ووهان، التي كانت أول مكان يتفشى فيه الفيروس. ويصل معدل الوفاة في هذه المدينة إلى 4,9%، مقارنة بـ3,1% في جميع إقليم هوبي، وسط الصين، وعاصمته ووهان.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 20 ألفاً و438 شخصاً إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي. وانتشر إلى أكثر من 20 دولة حول العالم عبر أشخاص زاروا مدينة ووهان مؤخراً.

ويعتقد أن مصدر الفيروس سوق لبيع الحيوانات في تلك المدينة.

وأجلت دول عدة مواطنيها من الصين خوفاً من تفشي المرض بينهم. كما علقت شركات خطوط جوية عدة رحلاتها إلى الصين.