شاهد انشطار طائرة لقسمين بإسطنبول بعد خروجها عن مسارها

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، بأن طائرة خرجت عن مسارها عند هبوطها في إسطنبول وانشطرت إلى قسمين.

وانشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل إعلام تركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

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ونقلت مصادر عن وزير النقل التركي قوله أنه كان على متن الطائرة التي تعرضت لحادث في مطار صبيحة باسطنبول 177 راكباً ولا يوجد قتلى بينهم.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة “سي إن إن تورك”. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.