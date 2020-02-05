كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة متظاهرين عراقين جراء اشتباكات مع "القبعات الزرقاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب العشرات من المتظاهرين العراقين، اليوم الأربعاء، جراء اشتباكات درات مع "القبعات الزرقاء" التابعة للتيار الصدري في ساحة اعتصام النجف، جنوبي العراق.

هذا وحرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز بالعربية".

وكان أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.

وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردًا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.

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وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.

وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري، أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

واشتمرت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، خلال مطلع الأسبوع الجاري، اعتراضًا على تكليف وزي الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية حصيلة جديدة لضحايا المظاهرات في العراق منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، قائلة إنها أسفرت عن 287 قتيلا من المتظاهرين، و5 من رجال الأمن.