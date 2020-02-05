كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بـ"إسطنبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار إسطنبول.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أنه على على متن الطائرة 177 راكباً.

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