كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطيني بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى في مدينة الخليل الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالرصاص، خلال مواجهات مع متظاهرين.

هذا واخترقت رصاصة إسرائيلية قلب الفتى محمد الحداد (17 عاما) أثناء مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو شبانا وهم يحملون الحداد عقب إصابته ويركضون به تجاه سيارة نقلته إلى المستشفى لكن فارق الحياة، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا في حدة المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون.

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وكانت الضفة الغربية قد شهدت الجمعة الماضية مواجهات واسعة النطاق، بعدما خرج آلاف الفلسطينيين تنديدا بخطة ترامب، وأصيب فيه هذه المواجهات العشرات.