كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: إجراءات مكافحة "كورونا" تحقق نتائج إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس "كوورنا" الجديد والسيطرة عليه، تحقق نتائج إيجابية".

وقال الرئيس الصيني، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الكمبودي هونغ سين: "حاليا، تبذل الحكومة الصينية والشعب الصيني قصارى جهدهما لمكافحة انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا"، حسبما نقل مجلس الدولة الصيني.

وأضاف بينج: "لقد اتخذ الحزب الشيوعي الصيني وحكومتنا أكثر التدابير الوقائية للسيطرة الشاملة وبكل مسؤولية، تجاه شعبنا والمجتمع الدولي، وإن التدابير تسفر بالفعل عن نتائج إيجابية".

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وتابع: إن "الصين تتمتع بالثقة والقدرة على الانتصار في المعركة ضد انتشار المرض، سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، والتمسك بمبادئ الانفتاح والشفافية، وبذل جهود مشتركة فعالة لمكافحة تفشي المرض، وضمان أمن الصحة العامة على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت بوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأفادت لجنة الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، بأن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 شخصًا، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 24324 حالة.