كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الليبي يستقبل وزير الخارجية الألماني في بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة الرجمة، شرقي مدينة بنغازي.

وأصدر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانًا اليوم، مؤكدًا فيه على أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، يستقبِل وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة في الرجمة".

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وفي سياق متصل، استقبل المشير خليفة حفتر، ووزير خارجية الحكومة الليبية في شرق البلاد عبد الهادي الحويج، في وقت سابق من اليوم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل إلى بنغازي في زيارة غير معلنة من قبل.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن وزير الخارجية الجزائري، التقى كذلك المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة.

وتأتي زيارة بوقادوم بعد أن أكدت الجزائر، يوم الأحد الماضي، على اتفاقها مع تونس على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.