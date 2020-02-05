كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تعرب عن قلقها من احتمالية انتشار "كورونا" بالبلدان الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقهم تجاه احتمال إنتشار فيروس كورونا الجديد في الدول ضعيفة الإمكانيات.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي لاستعراض تطورات انتشار الفيروس القاتل: أن "عدد الإصابات خارج الصين وصل إلى 191 حالة إصابة، فيما وصلت الإصابات المؤكدة في الصين وحدها إلى أكثر من 23 ألفًا إصابة".

ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن 80% من الحالات المصابة في الصين، تتركز في مقاطعة هوبي، مضيفًا أن العدوى لم تصل إلى كافة المقاطعات.

كما كشف عن إرسال المنظمة 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات بالفيروس، والذي ظهر أولًا في الصين قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، مطالبين بلدان العالم باتخاذ إجراءات هادئة ومدروسة خلال المرحلة الحالية.