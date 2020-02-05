أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير مرة أخرى أمس الثلاثاء، حيث وصلت إلى أكثر من 4000 حالة.

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