كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 5/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 25000
ارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير مرة أخرى أمس الثلاثاء، حيث وصلت إلى أكثر من 4000 حالة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على العائدين من ووهان
بدأ العشرات من الروس اختبارات الحجر الصحي وفيروس كورونا لمدة أسبوعين في أحد معسكرات سيبيريا اليوم الأربعاء، بعد نقلهم جوًا إلى بلادهم من ووهان الصينية، المدينة الواقعة في مركز تفشي مرض سريع الانتشار، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لكورونا
قللت منظمة الصحة العالمية، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.