كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفل مولود من أم مصابة بـ"كورونا" يظهر نتائج إيجابية للمرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن طفل مولود من أم مصابة بالفعل بفيروس كورونا المميت في مدينة ووهان أظهر نتائج إيجابية بإصابته بالمرض بعد 30 ساعة من الولادة.

وأثار التشخيص الجديد مخاوف بشأن كيفية انتقاله من الأم إلى الطفل، حيث يبحث الأطباء فيما إذا كان الرضيع قد يكون قد ولد بالفعل مصابًا به.

تنتشر الفيروسات مثل فيروس كورونا من خلال قطرات في الهواء عندما يعطس الشخص أو يسعل، أو من خلال اتصال وثيق مع شخص مصاب.

تم التأكد من إصابة الأم بفيروس كورونا قبل أن تدخل مرحلة المخاض.

Advertisements

المولود الجديد يوم الأحد، هو واحد من طفلين وُجدا أنه يحمل فيروس كورونا في مستشفى ووهان للأطفال.

وقال الدكتور تسنغ لينجكونج، كبير الأطباء في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى للتلفزيون الحكومي الصيني: "هذا يذكرنا بأن نولي اهتمامًا لطريق انتقال جديد محتمل لفيروس كورونا - انتقال رأسي من الأمهات إلى الأطفال".

هذا وتم تأكيد على إصابة طفل آخر يبلغ من العمر 17 يومًا بالعدوى بعد أن ولد في صحة جيدة في 13 يناير، ويعالج كلا الطفلين في نفس المستشفى الذي عينته الحكومة لعلاج جميع الأطفال المصابين.

لايزال فيروس كورونا الجديد مرضًا من أصل غير معروف، يُعتقد أنه جاء من الخفافيش وانتشر إلى البشر بطريقة أو بأخرى، أو هرب من مختبر الأحياء الدقيقة في مدينة ووهان.