ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 25000

ولكن مع تجاوز مستويات الشفاء الآن عدد الوفيات، توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التلفزيون الحكومي اليوم الأربعاء ليقول إنه واثق من سيطرتهم على تفشي المرض.

ووفقاً لصحيفة "فوربس"، قال شي في قناة CCTV إنهم كانوا متمسكين بهذه التدابير التي لم يسبق لها مثيل من أجل إبقاء الناس في وضع الإغلاق من أجل تجنب انتشار الفيروس بشكل أسرع، وأضاف "نحن واثقون وقادرون على احتواء المرض".

وذكر مسؤولو الصحة الصينيون أمس الثلاثاء أن الأولوية الآن هي منع المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من الإصابة بأمراض خطيرة.

لا يزال فيروس كورونا الجديد من أصل غير معروف، يُعتقد أنه جاء من الخفافيش وانتشر إلى البشر بطريقة أو بأخرى، أو هرب من مختبر الأحياء الدقيقة في مدينة ووهان، مركز انتشار المرض. وحتى يوم الأربعاء، تم تأكيد حدوث 24604 حالة من خلال 494 حالة وفاة و 980 حالة تعافي. ساعدت تعليقات شي إلى جانب دعم من البنك المركزي الصيني أسواق الأسهم مرة أخرى هذا الصباح مع استقرار مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.25 ٪.

ارتفع سعر التداول في XTrackers China CSI-300 A-Shares (ASHR) بكميات مماثلة في السوق قبل هذا الصباح. انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أسرع من السارس، الذي استغرق 8 أشهر للوصول إلى 775 حالة وفاة. عند معدل الوفيات الحالي، من المفترض أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى مستويات السارس بحلول الأسبوع المقبل.