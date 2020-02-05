كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقبون: الإصلاح اليمني سعى لتفكيك الشرعية بإصطناع العداء مع التحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناشطون يمنيون، اليوم الأربعاء، إن "حزب الإصلاح سعى لتفكيك الشرعية وذلك بإصطناع العداء مع كل أطراف الشرعية ومع قوات التحالف العربي".

وبحسب مراقبين، وصور الحزب الإخواني نفسه أنه الحامل للمشروع الوطني وما سواه خونة وعملاء وبائعين للوطن، حسبما نقل مراسل لموقع "اليمن العربي".

وأضاف المراقبون: إن "حزب الإصلاح الإخواني أصبح وحيداً بسبب سياسته العدائية والأنانية الإقصائية، وعندما شعر بوقوعه في فم الكماشة هرب إلى الأمام ليستجدي المصالحة".

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وتساءل ناشطون مخاطبين حزب الإصلاح اليمني "كيف تطلب المصالحة وسيفك مغروس بخاصرة الكل من رفقاء السلاح؟، كيف تطلب المصالحة وأنت مازلت تحشد مليشياتك ضد من تطلب التصالح معهم؟، كيف تطلب المصالحة وسجونك تمتلئ بمن تريد التصالح معهم؟".

ومضى الكثير من الناشطين للتساءل "كيف تطلب المصالحة وأنت تستحوذ على كل شيء وتقصي كل الشركاء؟، كيف تطلب المصالحة وأنت تتفق وتوقع الاتفاقيات السرية مع العدو "الحوثي"؟، كيف تطلب المصالحة وسلاحك موجه إلى صدور شركاء الشرعية والتحالف؟".

ووفقا للمصادر، فإن التقية المفضوحة للإصلاح لاتمر إلا عند القطيع من أتباعه فقط.