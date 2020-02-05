كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف دعم قطر وتركيا لميليشيات طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية المقربة من الكرملين، تقرير بعنوان "تفاصيل إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا"، كشف عن إرسال تركيا للمرتزقة والمدربين العسكريين من سوريا إلى ليبيا؛ لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".

وكشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، عن أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، وجرت عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة "صادات" الأمنية التركية، التي يملكها "عدنان تانري فيردي" المقرب من أردوغان.

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وقال قادة الميليشيات الليبية في طرابلس للوكالة: إن "تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى داعش والقاعدة"، بحسب تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس".

صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"أسوشيتد برس"، بأن شبكته لمراقبة الحرب حددت أن هناك ما لا يقل عن 130 من مقاتلي داعش والقاعدة من بين ما يقرب من 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا للقتال في ليبيا.