كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي: إيران ستدعم الجماعات المسلحة الفلسطينية قدر استطاعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح القائد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء أن إيران ستدعم الجماعات المسلحة الفلسطينية قدر استطاعتها، وحث الفلسطينيين على مواجهة الخطة الأمريكية للسلام.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها على موقعه على الإنترنت "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستستمر وتواصل المقاومة، وأن إيران ترى أن دعم الجماعات الفلسطينية هو واجبها". نقلًا عن وكالة رويترز.

وأضاف "لذلك سوف ندعمهم بقدر استطاعتنا، وهذا الدعم هو رغبة النظام الإسلامي والأمة الإيرانية".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن خطة أمريكية لإقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة مع السماح لإسرائيل بالاستيلاء على المستوطنات اليهودية المتنازع عليها منذ فترة طويلة في الضفة الغربية المحتلة. ولقد رفض القادة الفلسطينيون ذلك باعتباره متحيزًا لإسرائيل.

وأعلن خامنئي، وفقًا لموقعه الرسمي على الإنترنت، أن خطة ترامب ملائمة لإسرائيل، وينبغي للفلسطينيين مواجهة الصفقة من خلال إجبار الإسرائيليين والأمريكيين على الخروج من هذه الصفقة.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل القائد الأعلى للقوات الإيرانية قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير، مما دفع الجمهورية الإسلامية إلى الانتقام بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق بعد أيام.