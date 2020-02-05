غرامات ثقيلة وقرارات بهدم البيوت المشمعة.. والحساني: أسر المتضررين عانت الأمرين ونتمنى أن تعاد الحقوق إلى أصحابها- فيديو

قالت هيأة الدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة إن المتضررين تلقوا إلى حدود الساعة 5 أحكام غيابية، تتضمن غرامات، والحبس موقوف التنفيذ، مع استمرار تشميع البيوت، وذلك بعدما تمت متابعتهم من طرف وكلاء الملك بتهمة “تشييد بناء بدون ترخيص”.

وأكدت هيأة الدفاع، خلال ندوة صحفية، نظمت، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، أن الأحكام قد جرت دون استدعاء المعنيين للجلسة، ودون إشعارهم بالمتابعة الجارية ضدهم، وتمكينهم من حق الدفاع، إذ قررت في حقهم غرامات، تراوحت بين 3 آلاف، و200 ألف درهم، ثم الهدم، وأحيانا الحبس موقوف التنفيذ.

وقالت الهيأة إن أصحاب البيوت الـ14 المشمعة بمدن وجدة والدارالبيضاء والقنيطرة والجديدة، وطنجة، وفاس، ومراكش، وإنزكان، وآسفي، والفنيدق وتطوان، قد توجهوا إلى المحاكم الإدارية للمطالبة بإيقاف تنفيذ الإغلاق، وإلغائه، لكنهم تلقوا قرارات برفض 13 ملفا، وعدم قبول 3 ملفات أخرى.

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وكشفت لطفي الحساني، القيادي في ذات الجماعة، جانبا من معاناة أسر المتضررين جراء قرارات إغلاق البيوت، الذين تم إخراجهم منها في ظروف لا إنسانية.

وقال الحساني إن أعضاء الجماعة أخرجوا من بيوت، أنفقوا فيها كل ما يملكون، وما ادخروه لسنوات طوال، معبرا عن أمله أن يتدارك القضاء الاستئنافي ما وقعته فيه الأحكام الصادرة، ويرد الحقوق إلى أصحابها.