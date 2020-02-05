نبض الشبكة: ترامب تجاهل مصافحتها وبيلوسي تمزق خطابه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار تمزيق رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، لنسخة من خطاب الرئيس، دونالد ترامب، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض ترامب مصافحتها، الأمر الذي أظهر الخلاف بينهما بشكل واضح.

وأخذت بيلوسي نسخة من الخطاب الذي يدور حول "حالة الإتحاد"ومزقته بينما كانت تقف خلفه في المؤتمر، بعدما رفض ترامب مصافحتها، وهو ما أظهره مقطع فيديو على "تويتر".

ووفقا لوسائل إعلام أميركية ، قالت بيلوسي إن "تمزيق خطاب ترامب كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبا، واصفة إياه بالخطاب ‘القذر‘".

وغرد مذيع في قناة الجزيرة، هيثم أبو صالح على "تويتر": استنكر #البيت_الأبيض وجمهوريون تصرف نانسي #بيلوسي بتمزيقها نسخة من خطاب #ترامب ، ولم يستنكروا ما قام هو نفسه بفعله من خلال تجاهل مصافحتها وهي رئيسة مجلس النواب في سابقة لم تشهدها #أمريكا .. ورغم أن الإثنين على خطأ ، لكن مرة أخرى ، يُسجل لوم لرد الفعل وليس الفعل الذي يكون مؤذياً".

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وغرد حساب "البخاري سباعي": لقد أثلج صدري ما فعلته #بيلوسي بنص خطاب #ترامب، لقد كان فعلها الأكثر تهذيبا مع شخص أكثر بجاحة ووقاحة.."

وغرد حسين عبدي:"#بيلوسي بطلة وملكة بعيون #الأمريكيين لتمزيقها خطاب #ترامب دليل انهيار شعبية ترامب وفقدان الثقة."

وغردت مرح البقاعي:"وضعت نانسي #بيلوسي حزبها الديمقراطي الأميركي في أسوأ حالاته إثر تمزيقها اللحظات الإنسانية للشعب الأميركي في خطاب الرئيس #ترامب وليس الورق. #SOTU"