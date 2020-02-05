إسطنبول: خروج طائرة عن المدرج وانقسامها نصفين بعد هبوطها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مدينة إسطنبول، مساء اليوم، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، متحدثة عن سقوط جرحى جراء الحادث.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في إسطنبول، بحسب ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى، فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان، سقوط أي قتيل، وفق ما نقل عنه تلفزيون "تي آر تي" الرسمي.

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وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم. وكانت الطائرة آتية من إزمير في غرب تركيا، ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الإمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحوطون بالطائرة. ونقلت وكالة "الأناضول" الحكومية للأنباء، أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي، الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.