- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.
وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.
ولم يعلن بعد إن كان هناك ضحايا جراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.