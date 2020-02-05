عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول

الأربعاء 5 فبراير 2020

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.



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وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

ولم يعلن بعد إن كان هناك ضحايا جراء الحادث.